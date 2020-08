Predisposte le misure di sicurezza anti Covid negli asili nido di Montesilvano

Le indicazioni anti Covid riportate dai ministeri dell'istruzione, del lavoro, della salute e della pubblica amministrazione, pari opportunità e famiglia, valgono anche per gli asili nido. Il Comune di Montesilvano si sta così adeguando alle disposizioni governative, rapportandosi con Anci per seguire scrupolosamente le linee guida nazionali.

L'assessore incaricato, Barbara Di Giovanni, ha già dato mandato per la sanificazione e la pulizia generale di tutti gli ambienti, arredi e materiale scolastico dei nidi di via Chiarini e via Foscolo. Un'attenzione particolare alle superfici particolarmente a contatto con le mani quali maniglie, porte, finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, sedie, braccioli, tavoli e fasciatoi.

L'Azienda Speciale comunicherà entro la settimana la graduatoria definitiva dei 75 bambini ammessi, i quali non dovranno indossare la mascherina, a differenza del personale che dovrà anche indossare i guanti in lattice. I bambini da 0 a 36 mesi con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° dovranno restare a casa. L'apertura è prevista per settembre.