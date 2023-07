Al teatro del mare di Montesilvano in gara le Miss Mondo Abruzzo: vince Chiara Di Cintio

Montesilvano ha ospitato, giovedì 27 luglio, una serata di spettacolo, moda, musica e bellezza con la tappa regionale di Miss Mondo Abruzzo. L’evento si è tenuto al teatro del mare. La giuria, presieduta da Cristina Yaremchuk, Miss Mondo Abruzzo 2023, e dall’assessora ai grandi eventi Deborah Comardi ha condiviso questo impegno con Ernestina Caralla, Carla D’Addazio, Cristina Antenucci, Amalia Lanci, Annamaria Catalano, Francesco Topini, Antonio Antenucci e Valerio Memmo.

Il primo posto è andato a Chiara Di Cintio, 20 anni, di San Giovanni Teatino: bionda, occhi verdi, 175 cm di altezza, lavora già come modella e vive a Milano per i suoi studi universitari. Inoltre sono state assegnate altre fasce nel corso della serata: come “Miss Mondo Montesilvano” si è classificata Illiana Milillo, 19 anni di Montesilvano. Con la fascia “Miss Mondo Gil Cagnè” si sono classificate a pari merito Fabiana Gargarella (18) di Lanciano, Maya Garau (23) di Casalbordino e Ludovica Vecchiotti (17) di Vasto.

Con la fascia “Miss Mondo Caroli Hotel” si sono invece classificate a parimerito Giulia Binni, 15 anni di Città Sant’Angelo, e Mara Staniscia, 18 anni di Atessa. Con la fascia “Miss Eleganza” si è classificata Sveva Zimbaro, 20 anni di Lanciano. Infine coa fascia “La Miss del Web” aggiudicata direttamente dalle votazioni sul sito di miss mondo è stata vinta da Anna Galasso, 18 anni di Isernia. Le altre miss in gara sono state Giulia Di Carlo, Giada Egler, Ida Belfiore, Ilaria Paglione, Aurora Aquila, Giovanna Ranieri, Sara Ibraimi e Livia Tariddi.