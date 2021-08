Miss Adriatico 2021, Martina La Vista si aggiudica l'accesso alla finale regionale vincendo la tappa di Montesilvano

Martina La Vista, diciassettenne di Città Sant’Angelo, conquista il lasciapassare per la finale regionale di Miss Adriatico 2021, che si terrà il 22 agosto a Caramanico Terme. La ragazza è stata incoronata sabato 31 luglio, in piazza Trisi a Montesilvano, in una delle tappe del tour. La manifestazione organizzata e presentata dal giornalista Paolo Minnucci, giunta al suo 45° anno, sta riscuotendo successo e apprezzamenti girando tra le varie località turistiche e balneari della nostra regione alla ricerca della ragazza più bella cui assegnare lo scettro di questa edizione.

Nella tappa di Montesilvano numerose erano le belle presenze italiane e straniere che si sono date battaglie in passerella mettendo in mostra le loro grazie, inizialmente in abito da sera, poi in costume da bagno e infine in costume olimpionico “falcone”. L’eleganza, il portamento, la bellezza e il sorriso di Mrtina non sono passati inosservati alla giuria di qualità composta tra gli altri da esperti nel settore, cantanti e dj, e presieduta dal professor Pio Conti, immunologo, che ha avuto l’onore di mettere la fascia e adornare con la coroncina il capo della Miss.

Martina è una studentessa al quarto anno del liceo musicale “Misticoni-Bellisario” di Pescara che ha la musica nel cuore: infatti, oltre a suonare, è una bravissima cantante, messasi in mostra sul palco del Festival della Melodia e voce dei The Comeback, band di coetanei nota per le loro esibizioni divertenti e accattivanti che, con arrangiamenti inediti, ripercorre la storia musicale dagli anni '70/'80 ai giorni nostri.

“Sono ancora incredula”, ha detto Martina, “non immaginavo proprio di conquistare il titolo che mi permette di accedere alla finalissima. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che è sempre al mio fianco per sostenermi ed incoraggiarmi”.

Una particolare performance, fuori concorso, ha messo in evidenza le doti canore di Martina che, insieme al cantautore Maurizio Tocco, ha proposto un medley di tormentoni di questa estate con la cornice coreografica di tutte le altre aspiranti reginette. Particolarmente emozionante e calorosa la presenza del campione internazionale paraolimpico di tennis Andrea Silvestrone, reduce dal recente British Open di Nottingham dove si è aggiudicato la vittoria del Super Series, uno dei titoli più importanti al mondo: per lui l’onere di fasciare la Miss “Acqua & Sapone”, Florentine Petck Ata.