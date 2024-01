Bersaglia di minacce l'ex compagna, arrestato uomo a Montesilvano

Lei aveva deciso di chiudere la relazione sentimentale con il proprio compagno.

Ma lui non avrebbe accettato questa situazione con l'incapacità di sopportare la chiusura del rapporto.

Il motivo di fondo è stata l’ossessiva gelosia dell’uomo, che aveva scandito negli anni una relazione movimentata.

Ma ultimamente la donna si era mostrata più determinata ad allontanare il proprio compagno, vedendosi di conseguenza bersagliata da frasi minacciose come “pagherai per tutto, ti rovino la vita, te la farò pagare”, e tanti altri epiteti offensivi e denigranti. La stessa, tra l’altro, aveva bloccato l’uomo su ogni canale di comunicazione, telefonica, social e dalle varie piattaforme di messaggistica, ma la pressione dello stesso era rimasta invariata, ha bersagliato la donna in maniera incessante con email nelle quali ha chiesto continue spiegazioni. L’uomo è stato tratto in arresto sabato 27 gennaio in flagranza differita in forza della recente “Riforma Roccella”, dopo la convalida dell’arresto, il Gip (giudice per le indagini preliminari) di Pescara gli ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e l’obbligo di dimora nel comune di Montesilvano.