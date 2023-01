Giovane si ribalta con un mezzo agricolo cassonato e finisce contro due auto parcheggiate a Montesilvano [FOTO]

Paura in via Chiarini a Montesilvano dove nel pomeriggio odierno (martedì 17 gennaio) si è verificato un incidente stradale.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un giovane di 28 anni alla guida di un mezzo agricolo cassonato si è ribaltato poco dopo essere uscito di casa.

Stava scendendo dalla strada, via Martiri di Belfiore, verso via Chiarini quando il mezzo, a causa della violenta pioggia, ha perso aderenza ribaltandosi e andando a finire contro due auto parcheggiate al lato della carreggiata.

Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia di Pescara i quali hanno visitato sul posto il 28enne che per fortuna pare non aver riportato gravi conseguenze. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Montesilvano e gli agenti della polizia locale.