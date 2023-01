Celebrata a Montesilvano la messa per San Sebastiano patrono dei vigili urbani, De Martinis: "Grazie per il vostro prezioso lavoro"

Anche quest'anno è stata celebrata a Montesilvano la festa di San Sebastiano Martire, patrono del corpo dei vigili urbani e dei preposti all'ordine pubblico. La santa messa è stata celebrata alle 10,30 nella chiesa di Sant'Antonio da Don Pierluigi Pistone alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e delle principali autorità civili e militari. Il primo cittadino in particolare ha ringraziato gli agenti della polizia locale per l'ottimo lavoro svolto ogni giorno:

“Ogni responsabilità ha bisogno di trovare le ragioni che motivano il proprio compito: ciascuno è chiamato personalmente, ma poi tutti insieme dobbiamo diventare un gruppo, una comunità che cresce nella corresponsabilità. Un gruppo che cresce per un bene più grande. Rinnovo al corpo municipale la stima e la fiducia dell'amministrazione e della città intera nei riguardi del loro operato e colgo l’occasione per rivolgere un augurio sincero di buon lavoro ai neo assunti e ai veterani, perché la forza e la fede di San Sebastiano li possa proteggere e guidare sempre. Un momento di fede e di rinnovo della propria missione lavorativa vissuto anche nel ricordo di quanti hanno prestato il loro servizio nel nostro Corpo di Polizia e che purtroppo oggi non sono più con noi. Rinnovo al corpo municipale la stima e la fiducia dell'amministrazione e della città intera nei riguardi del loro operato"

Il parco ha aggiunto: "Chiediamo al Signore che il vostro servizio possa davvero far crescere la città, un luogo in cui si crea una nuova alleanza”.

Al termine della funzione, la lettura della “Preghiera del Vigile Urbano” recitata all’unisono da tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine di polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, polizia di Stato, associazione carabinieri e Croce Rossa.