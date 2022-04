Anche il sindaco De Martinis ricorda il maresciallo Pietro Conte, fra le prime vittime di Montesilvano del covid

Anche il sindaco Ottavio De Martinis ha partecipato alla messa celebrata ieri 19 aprile nella parrocchia di Sant'Antonio per ricordare il maresciallo Pietro Conte, presidente della sezione montesilvanese dell'Associazione nazionale carabinieri deceduto ad aprile 2020, una delle prime vittime del covid a Montesilvano. Una messa solenne e ufficiale per ricordare il maresciallo, molto stimato e amato dalla comunità locale che ha sempre operato per il bene della città e dei suoi abitanti. Il primo cittadino ha commentato:

"Per me è stato un onore, sia da sindaco che da cittadino, aver potuto salutare la famiglia e aver preso parte alla commemorazione, che a suo tempo non aveva potuto essere celebrata, dato che eravamo in pieno lockdown.

Il ricordo e l’esempio di Pietro Conte, con la sua affabilità e la sua generosa disponibilità, rimarranno per sempre nella mia e nella memoria dei suoi colleghi dell’Associazione, che continuano il loro altruistico lavoro in maniera egregia, anche perché animati dal grande esempio lasciato".