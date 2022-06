La piccola pesca diserta il bando: nei box del mercatino ittico di Montesilvano ora spazio alle attività di somministrazione

Il Comune di Montesilvano non demorde e così, per i box del mercatino ittico, parte l'annunciato piano B. Nessuno ha partecipato al primo bando per l'assegnazione dei sei ancora liberi e che si volevano destinatari alla vendita al minuto dei prodotti ittici.

Ora i requisiti per la partecipazione, attraverso una modifica dell'uso, si ampliano dando la possibilità a chi ha o vuole aprire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non solo, di occupare lo spazio che sarà a sua volta più grande grazie alla riduzione da sei a tre box. “L'obiettivo - spiega l'assessore comunale al commercio Francesco Di Pasquale - è il rilancio della struttura: nei prossimi giorni inizieranno i lavori edilizi di unificazione dei box, per adattare le dimensioni degli stessi ai nuovi usi previsti. I box, da sei, si ridurranno a tre. Preso atto che il primo avviso pubblico, rivolto ai pescatori di piccola pesca delle zone limitrofe, è andato deserto, abbiamo emanato un secondo bando per attività di somministrazione di alimenti e bevande legati alla pesca e attività di vendita di altri generi, restando in tema di pesca e mare. Ci auguriamo di chiudere questo iter in tempi brevi, per rilanciare la struttura nel periodo estivo”.

L'auspicio è di avere le nuove realtà già operative nella seconda metà di luglio. “Con questo bando – conclude Di Pasquale -, l'amministrazione comunale aspira a vedere realizzata la piena utilizzazione "di questa struttura così caratteristica e piena di potenzialità”.