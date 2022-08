Montesilvano, ultima serata del mercatino dei bambini con la premiazione di tre giovani pugili [FOTO]

Ultimo appuntamento ieri 26 agosto a Montesilvano con “L’isola dei bambini”, l’iniziativa organizzata con il patrocinio dell’assessorato comunale al Turismo ed Eventi di Montesilvano che, dal primo luglio al 26 agosto, ha visto protagonisti numerosissimi bambini alle prese con l’allestimento dei propri mercatini nel piazzale antistante il centro congressi Pala Dean Martin.

Il mercatino, lo ricordiamo, ha avuto cadenza settimanale: ogni venerdì i piccoli commercianti hanno preso parte, attivamente, alla vendita dei propri giochi richiamando nell’area migliaia di visitatori complessivi. Grande riscontro di presenze durante le varie serate con circa 500 bambini, turisti e cittadini che hanno animato i sette mercatini allestiti dall’associazione Amare Montesilvano , presieduta da Renato Petra che si è detto soddisfatto per la ventiquattresima edizione dell'evento con 80' bambini e relative postazioni di vendita.

Ospite della serata, l’Asd “Pugilistica Di Giacomo”, che ha intrattenuto i bambini presenti con degli allenamenti effettuati dai maestri dell’associazione sportiva, suddivisi per categorie, cimentandosi su un vero e proprio rign, con il sindaco De Martinis che è intervenuto per consegnare una targa ciascuno a tre campioni del mondo della pugilistica: a Lorenzo di Giacomo, campione montesilvanese nonché titolare dell’omonima associazione; alla campionessa europea, Anna De Donato, medaglia di bronzo ai Campionati Europei schoolgirls del 2021 e all’attuale medaglia d’argento, Martina di Felice che ha partecipato agli europei di boxe, con la nazionale italiana di pugilato, per la categoria schoolgirl 48kg.

L'assessore Deborah Comardi:

"Quest’anno i mercatini hanno riscosso enorme successo, tante sono state le famiglie che hanno voluto partecipare ed apportare il proprio contributo, così come numerose sono state le associazioni che hanno allietato ed accompagnato le serate."