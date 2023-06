Tornano per due mesi i mercatini serali sul lungomare e l'isola pedonale a Montesilvano

Tornano i mercatini sul lungomare di Montesilvano nelle ore pomeridiane e serali durante l'estate. La giunta De Martinis ha approvato la delibera che stabilisce orari e tipologie dei mercatini che verranno allestiti, come ormai tradizione consolidata da diversi anni, nel tratto nord della riviera con conseguente isola pedonale. I mercatini saranno attivi dal 30 giugno al 31 agosto. Questo il calendario: tutti i mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 su corso Strasburgo mercatino etnico; tutti i martedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in corso Strasburgo mercatino Aima Cna; tutti i lunedì e i venerdì dalle ore 20:00 alle ore 00:30 viale Aldo Moro tratto compreso tra corso Strasburgo e via Leopardi associazione di promozione sociale Fatto con il Cuore; tutti i giorni, dalle ore 17:00 alle ore 01:00in largo Venezuela e viale Aldo Moro lato mare, mercatino a cura di Confesercenti; tutti i sabato dalle 18:00 alle 00:30 piazzale Pala Dean Martin il mercatino dei bambini a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”.

Inoltre, tutti i giovedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in viale Europa: “Bancarelle delle curiosità” associazione Faica; tutti i mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in piazza Kennedy zona grandi Alberghi il mercatino a cura dell’associazione “Creatività in Piazza”;.per l'intera durata del periodo di svolgimento dell’isola pedonale per il track food viale A. Moro da largo Venezuela a via Abruzzo a cura di Confesercenti dalle 20:00 alle 00:30 fatta esclusione del tratto successivo a corso Strasburgo lato sud sino all’intersezione con via Petrarca.

Per quanto riguarda l'isola pedonale, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, sarà attuata l’isola pedonale “corta” - da viale Europa a via Maresca (esclusa), mentre nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica sarà attuata l’isola pedonale “lunga” da viale Abruzzo a via Maresca (esclusa).