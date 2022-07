Al Pala Dean Martin di Montesilvano tornano i "Mercatini dei bambini"

Da venerdì 15 luglio i bambini tornano protagonisti con i loro mercatini al Palacongressi Dean Martin di Montesilvano. Si sarebbe dovuti partire sabato 8 luglio, ma le condizioni meteo lo hanno impedito. Questa volta però i “Mercatini dei bambini” prenderanno davvero il via e con loro per questa prima serata ufficiale ci sarà anche l'associazione sportiva “I love salsa” che animerà la serata con i loro allievi e, fanno sapere, tante sorprese. Le immaginarie saracinesche dei banchetti si alzeranno alle 19 con i piccoli che saranno accompagnati obbligatoriamente da un genitore chiamato a sottoscrivere un apposito modulo di iscrizione e il regolamento di partecipazione. Ad ogni bimbo sarà dato un numero che corrisponderà al posto assegnato dove si alterneranno le vendite o scambi di giocattoli non utilizzati, peluches, giornalini, carte dei personaggi delle varie serie, biciclette e così via. Ogni piccolo commerciante avrà un suo tavolo, due sgabelli e una sedie per portare avanti le trattative con gli acquirenti. Elementi di arredo che, fa sapere l'organizzazione, non dovranno essere spostati per motivi di sicurezza e igiene. L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni che l’assessorato comunale al turismo e agli eventi ha programmato per l’estate 2022 e si terrà tutti i venerdì di luglio e agosto 2022. Sempre da venerdì 15 luglio sarà inoltre possibile prenotare la partecipazione dei bambini alla “Notte di San Lorenzo” del 10 agosto e per “Bimbi in Bici” in programma il 21 agosto.