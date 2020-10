Mensa scuole Montesilvano, l'assessore Di Giovanni: "Servizio di refezione al via subito dopo il 15 ottobre"

Le mense nelle scuole di Montesilvano torneranno a essere operative subito dopo il 15 ottobre.

A dirlo è l'assessore Barbara Di Giovanni dopo il sopralluogo effettuato nei vari istituti scolastici.

Questo quanto spiega l'assessore alla Refezione Scolastica: «Abbiamo trovato una soluzione valida per poter effettuare il servizio nella massima sicurezza. Abbiamo fissato per martedì pomeriggio un ultimo incontro con i dirigenti scolastici e con la ditta Serenissima e solo allora saremo in grado di comunicare una data precisa. Avevamo previsto l’avvio del servizio per il 26 ottobre, ma siamo riusciti ad anticiparlo. Lo scorso anno la refezione è iniziata il 15 ottobre e quest’anno slitterà solo di pochissimi giorni. Durante il sopralluogo con il dirigente comunale Alfonso Melchiorre e il personale dell’Ufficio scuola abbiamo valutato le ipotesi discusse durante le riunioni di queste settimane e alla fine è stata scelta la modalità di sporzionamento diretto alla presenza di un inserviente di Serenissima, che entrerà in classe per servire le portate, rispettando al massimo tutte le procedure all’interno delle bolle così da evitare la presenza di persone nelle aule. Serenissima fornirà il personale per ogni classe. Lo sporzionamento ci consentirà di effettuare in modo più veloce il servizio. Gli alunni dovranno lavarsi le mani prima di mangiare e nel frattempo si dovrà effettuare l’igienizzazione in ogni aula, poi verranno servite le porzioni, seguendo tutti i criteri anti Covid dettati dal ministero».