Per la questione mense giovedì 8 ottobre sopralluogo nelle scuole di Montesilvano: ancora incerta la data di avvio

Secondo incontro, nel pomeriggio di oggi 6 ottobre, per discutere delle modalità di fruizione ed organizzazione del servizio di mensa scolastica a Montesilvano. Presenti l’assessore alla Refezione scolastica Barbara Di Giovanni, il dirigente comunale Alfonso Melchiorre e le dipendenti dell’ufficio comunale della pubblica istruzione. Sono anche intervenuti Alberto Santini, responsabile dell’azienda Serenissima, che si occupa del servizio mensa, i dirigenti scolastici accompagnati della Direzione didattica Mauro Scorrano, dell’istituto comprensivo Rodari Adriano Forcella, dell’Istituto comprensivo di Villa Verrocchio Enrica Romano, dell’Ignazio Silone Roberta Martorella e della Troiano Delfico Vincenza Medina e un docente di ogni scuola.

L'obiettivo era fare il punto per arrivare ad un chiarimento per le modalità di svolgimento del servizio, ha spiegato l'assessore Di Giovanni, che ha ascoltato i dirigenti scolastici ed il responsabile della Serenissima. Giovedì 8 ottobre ci sarà un sopralluogo in ogni scuola per capire come attuare il servizio rispettando le norme covid ed adattandole alle singole esigenze degli istituti.

Lo sporzionamento del pranzo si svolgerà all'interno delle classi, nelle quali un operatore incaricato porterà un carrello con i vassoi tri-porzione, che arriveranno sigillati per una maggiore sicurezza alimentare. Le insegnanti sono già pronte per iniziare il servizio e hanno studiato bene gli spazi e i rischi all'interno delle proprie aule. Il pasto verrà servito dopo l'igienizzazione quotidiana di ogni classe. Il sopralluogo di giovedì ci consentirà di stabilire eventuali criticità per non avere nessun problema quando inizierà l'attività. Solo giovedì saremo in grado di comunicare una data precisa sull'avvio delle mense scolastiche a Montesilvano.

La volontà, ribadisce l'assessore, è quella di avviare il servizio entro il mese, ma l'organizzazione è fondamentale per un'attività complessa che non può essere assolutamente affidata all'improvvisazione.