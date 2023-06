Previste oltre seimila presenze a Montesilvano per il 35esimo Meeting nazionale dei giovanissimi di ciclismo

Dal 15 al 18 giugno Montesilvano ospiterà la 35esima edizione del Meeting nazionale giovanissimi di ciclismo. L'importante evento, che vedrà arrivare in città oltre 6.000 presenze e 1.500 giovani ciclisti, è stato presentato giovedì 8 giugno nella sala consiliare del Comune di Montesilvano alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore allo sport Alessandro Pompei, del consigliere Stefano Girosante che ha fortemente voluto l’evento nella nostra città, del campione paralimpico Pierpaolo Addesi organizzatore e presidente di Addesi Cycling, del presidente della Federciclismo Abruzzo Mauro Marrone, del presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e del comandante della polizia locale Nicolino Casale.

Tre categorie in gara: strada, mountain bike e abilità sprint nella zona dei grandi alberghi fino al ponte Delli Castelli nel territorio di Città Sant'Angelo. La manifestazione è valevole anche come gara nazionale di ciclismo che vede coinvolti i baby ciclisti dai 7 ai 12 anni. De Martinis ha dichiarato:

“Durante la conferenza stampa ho ringraziato gli organizzatori per aver scelto Montesilvano come location dell’evento, che si svolge per la seconda volta in Abruzzo dopo Pineto 2015. Un plauso a Pierpaolo Addesi e al presidente Mauro Marrone per aver creduto fin da subito in una kermesse alla quale prenderanno parte 1.500 giovani ciclisti, più gli accompagnatori e le famiglie. Un’opportunità di promozione turistica importante per una città come la nostra che ha tanto da poter offrire.

Questa è l’ennesima conferma di come la bicicletta sia un veicolo importante da promuovere partendo dai bambini. Sul nostro territorio, infatti, realizzeremo come dettato dalle le linee europee delle piste ciclabili per transitare in sicurezza e per il rispetto dell’ambiente. Auguro a tutti i partecipanti di trascorrere giornate all’insegna del sano agonismo e del divertimento, la nostra amministrazione sarà pronta ad accogliere e a supportare le richieste degli organizzatori. Rivolgo un appello al buon senso ai cittadini se in qualche ora della giornata troveranno delle strade chiuse per il transito della gara, manifestazioni come queste portano un indotto economico importante alla nostra città”.