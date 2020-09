Massimiliano Milozzi, presidente regionale della Libertas, premiato con il "Serto d'Oro"

In occasione dell’assemblea nazionale elettiva della Libertas, che si sta svolgendo a Montesilvano in questi giorni con i delegati di tutta la penisola che decideranno chi sarà il presidente nazionale per il prossimo quadriennio olimpico, un altro importante riconoscimento è stato raggiunto dal teatino Massimiliano Milozzi, che riveste da anni la carica di presidente regionale dell’importante ente di promozione sportiva.

Si tratta del Serto d’Oro, che è il massimo riconoscimento sportivo sul territorio nazionale assegnato dalla Libertas, conferito a Milozzi per meriti eccezionali e per aver organizzato eventi di portata nazionale e internazionale che hanno riscosso successo e coinvolto migliaia di atleti sia a Chieti che in tutto l’Abruzzo.

