A Little Big Italy Massimiliano Di Matteo, cuoco di Montesilvano che insegna a cucinare a Tel Aviv [VIDEO]

Il cuoco di Montesilvano Massimiliano Di Matteo è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata di Little Big Italy andata in onda lunedì scorso, 7 novembre, sul canale 9.

Il programma condotto da Francesco Panella questa volta ha raccontato la storia di tre italiani emigrati a Tel Aviv e di altrettanti ristoranti nostrani del posto.

Ma c'è stato anche spazio per raccontare la storia del montesilvanese Di Matteo che si trova in Israele dal 2015 dove, nello stesso anno, riuscì a vincere Masterchef.

Dopo quella vittoria la scelta di stabilirsi a Tel Aviv per insegnare i segreti della cucina italiana. Ma l'idea di trasferirsi in Israele, come lui stesso racconta non fu sua ma della moglie che è nata e cresciuta a Gerusalemme. Riguardo all'esperienza di Masterchef Israele confessa che come obiettivo aveva quello di arrivare alle audizioni e invece alla fine l'ha vinto. E dopo la vittoria Di Matteo è diventato lo chef italiano più famoso di Tel Aviv dove lavora come chef privato spiegando i passaggi chiave della cucina italiana. E nello spiegare non fa mai mancare la nostra tipica cadenza: «Il risotto è prondo, come diciamo in Abruzzo».

Per rivedere l'intera puntata basta cliccare sul seguente link: https://nove.tv/programmi-nove/little-big-italy-dove-vederlo-tv-streaming