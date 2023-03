A marzo due aperture straordinarie per l'ufficio matrimoni del Comune di Montesilvano

Due sabati di aperture straordinarie per gli uffici di stato civile del Comune di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che i servizi però saranno lmitati esclusivamente alle pratiche di matrimonio. Le aperture avverranno sabato 11 marzo e sabato 25 marzo, e la decisione arriva per agevolare le richieste dei cittadini che intendo avviare le pratiche di matriomonio. Gli orari sono per sabato 11 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle 13.00 e sabato 25 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle 13.00. Negli orari indicati sarà possibile compilare i moduli e ricevere dagli addetti le informazioni necessarie per convolare a nozze.