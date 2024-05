Marinelli (Pd) sulle comunali a Montesilvano: "Tregua armata nel centrodestra nella speranza di spartirsi seggi e strapuntini"

«Tregua armata nel centrodestra nella speranza di spartirsi seggi e strapuntini».

Così commenta Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo, la decisione della Lega di sostenere, dopo le discussioni delle settimane scorse, la candidatura del sindaco uscente di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

«Balletti di poltrone e giochi di potere sulla pelle dei cittadini di Montesilvano», aggiunge Marinelli.

Il segretario dei democratici prosegue: «La “ritrovata armonia” del centrodestra altro non è che una tregua armata, siglata sperando di spartirsi seggi e strapuntini nella prossima consiliatura. Le lotte intestine tra partiti della medesima coalizione e all’interno dei partiti stessi riflettono il clima che si respira a livello nazionale: forze antitetiche tra loro - i secessionisti della Lega e i “patrioti” di Fratelli d’Italia - in eterno conflitto per arraffare il numero maggiore di cariche pubbliche. Il Pd denuncia questo stato di cose e questo deprecabile sistema di potere, che pur di non mollare la poltrona è pronto a rinnegare ciò che era stato detto e giurato poche ore prima. Montesilvano merita una classe dirigente migliore e un governo cittadino credibile, non litigioso e fattivo. Il centrosinistra si batterà con Fabrizio D’Addazio per ridare progettualità a una città che ha smesso di crescere».