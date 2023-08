Un ospite di "Mare senza barriere" ringrazia lo staff: "Donne e uomini che ci regalano un soffio di vita"

Il successo di "Mare senza barriere", a Montesilvano, è certificato anche dalla lettera che un ospite della struttura ha voluto scrivere per ringraziare tutto lo staff. L'uomo si chiama Franco Santucci, e nel suo testo usa parole molto sentite:

"Un lungo e stretto lembo di spiaggia chiamato "Mare senza barriere", messo a disposizione dal Comune di Montesilvano insieme all'associazione Carrozzine Determinate di Claudio Ferrante, che si affaccia sul mare costeggiato da palme. In questo luogo paradisiaco ci si trova, ci si incontra, noi portatori di handicap, con i nostri famigliari, nessuno ha paura del suo andare, ognuno può volare perché sa di poter restare senza gabbia e senza catene. Le donne e gli uomini che ci assistono ci regalano un soffio di vita che porteremo nei nostri cuori, che ce li farà battere più forte ed è la chiave che apre la porta del sorriso. Ogni nuovo giorno passato a "Mare senza barriere" è una splendida opportunità per ricominciare, per volersi bene, per vivere. E tutti ci vestiamo di buonumore indossando un sorriso".