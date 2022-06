A Montesilvano torna "Mare per tutti": ombrelloni gratis per le persone disabili e i loro familiari

Anche quest'anno l'ufficio disabili del Comune di Montesilvano propone l'iniziativa "Mare per tutti" con l'obiettivo di rendere la città sempre più accessibile alle persone con disabilità. Saranno infatti offerti a titolo gratuito ombrelloni alle persone disabili ed eventuali accompagnatori o membri del nucleo familiare. Il requisito richiesto è il certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n° 104/92.



Ogni struttura balneare che ha aderito all’iniziativa mette a disposizione un ombrellone per chi ne farà richiesta per un massimo di sette giorni. Il periodo di fruizione gratuita sarà eventualmente prorogabile in mancanza di ulteriori richieste pervenute alla struttura da parte di altre persone con disabilità. Ai fini della concessione della proroga, è necessario che venga formulata richiesta il penultimo giorno della permanenza in struttura. In caso di richieste nella stessa giornata, verrà data priorità alle persone anziane e ai bambini.

Fino ad ora hanno aderito 17 stabilimenti balneari di Montesilvano ovvero: Hotel Sole, Trocadero, La Conchiglia Azzurra, Hotel nel Pineto, La Saturnia, Voglia di Mare, La Racchetta, cui si aggiungono i lidi che hanno ottenuto ulteriori 10 mq di spiaggia La Riviera, La Rosa dei Venti, Bagni Giulietta, Pallino Beach, Onda Verde, Gente di Mare, Smeraldo Beach, Bagni Luca, Bagni Bruno, Le Bahamas. Per usufruire dell'agevolazione i cittadini disabili dovranno contattare telefonicamente o o recarsi in uno stabilimento a scelta tra quelli aderenti all’iniziativa; compilare nella struttura accogliente l’apposita autocertificazione, da cui risultino, tra l’altro, generalità, residenza e numero di telefono; attenersi scrupolosamente alle norme e alle indicazioni fornite dal lido, nonché alla normativa regionale di riferimento.

Il consigliere delegato alle politiche per l'accessibilità Giuseppe Manganiello:



“Il Comune di Montesilvano anche quest’anno ha voluto dare risposte concrete e certe a tantissimi turisti e cittadini con disabilità. Ringrazio tutti gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa con sensibilità ed empatia” mentre il sindaco Ottavio De Martinis ha aggiunto: “Mare per Tutti è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto riproporre anche quest’anno, che va ad aggiungersi a quella delle spiagge accessibili. Ringraziamo di vero cuore gli stabilimenti che hanno aderito, dando la possibilità di vivere il mare alle persone con disabilità”.

Il responsabile dell’Ufficio Disabili Claudio Ferrante: "L’iniziativa è stata davvero apprezzata da tantissimi cittadini. Sono contento, perché è un’ulteriore risposta al turismo accessibile. Un progetto molto importante, ideato dall’ufficio disabili e replicato da alcuni comuni non solo abruzzesi”.