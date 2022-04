Marciapiede del lungomare di Montesilvano invaso da giorni dalla sabbia, un operatore turistico: "Spettacolo indecente" [FOTO]

Continua a riproporsi periodicamente il problema della sabbia accumulata sul marciapiede lato monte del lungomare di Montesilvano, nel tratto fra via Marinelli e via Isonzo di fronte all'area dove si tenne il Jova Beach Party. In occasione di quell'evento, che risale all'estate 2019, furono rimosse le siepi per motivi di sicurezza e da allora però non è stata riposizionata alcuna barriera artificiale o verde, e ad ogni ondata di maltempo soprattutto se accompagnata da forte vento, la sabbia invade la carreggiata, la pista ciclabile fino ad accumularsi davanti al marciapiede lato pineta.

Da diversi giorni, dopo le ultime giornate all'insegna del forte vento, un grosso quantitativo di sabbia è ancora presente proprio su quel marciapiede, che di fatto è praticamente inaccessibile per carrozzine e persone disabili e comqunue risulta difficoltoso il transito per chiunque voglia percorrere quel tratto a causa dello strato di sabbia e delle piccole dune che si sono formate. Un cittadino di Montesilvano, che si occupa di affitto di appartamenti turistici, attacca l'amministrazione comunale evidenziando come la sabbia sia accumulata da giorni senza alcun intervento per la pulizia:

"Uno spettacolo indecente e vergognoso per una città a vocazione turistica che ambisce a tornare ad attirare migliaia di turisti durante la bella stagione. Una cartolina pessima per qualsiasi turista o per chiunque arrivi da fuori Montesilvano che si ritrova davanti cumuli di sabbia per decine di metri, dando l'idea di una città abbandonata e senza alcuna cura per il lungomare che invece dovrebbe essere il nostro fiore all'occhiello. Quando verranno ripristinare le siepi o comunque verrà trovata una soluzione a questo assurdo problema? Non è accettabile pensare di vivere un'altra estate con il rischio di vedere nuovamente tutta quella zona invasa dalla sabbia, senza considerare i pericoli per i ciclisti e per gli automobilisti che dovessero avere la sfortuna di percorrere quel tratto durante una raffica di vento forte".