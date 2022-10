Maratona D'Annunziana, chiusure anche a Montesilvano: orari e dettagli

Transiterà anche a Montesilvano la Maratona D'Annunziana in programma domenica 2 ottobre. Per questo, il Comune ha fatto sapere che scatteranno chiusure anche sul lungomare cittadino. In particolare, dalle 8 alle 15 resterà chiuso il tratto dal confine sud con Pescara fino agli stabilimenti il Brigantino e Voglia di Mare. Le gare partiranno dalle 9,15 alle 10.15 in piazza Salotto a pescara con la partecipazione di atleti dall'Italia e dall'estero.

Anche a Pescara, ovviamente, sono previste chiusure in un ampio quadrilatero della città.