Presentata la mappa digitale delle attività commerciali di Montesilvano

È stata presentata la mappa delle attività commerciali di Montesilvano realizzata, a differenza degli anni passati, in formato digitale.

Il sito internet www.visitamontesilvano.it è stato creato dall’associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore e da Confesercenti, per seguire le normative anti Covid, per ragioni legate al green e per poter inserire e arricchire le tante informazioni sul tessuto commerciale cittadino.

Di norma la mappa veniva distribuita negli alberghi, negli stabilimenti balneari e nella varie attività commerciali, ma quest’anno, grazie ai Qr code sparsi all’interno dei vari punti vendita si potrà accedere al sito, inquadrando semplicemente la fotocamera del cellulare.

«È un modo per far comprendere al turista che Montesilvano è una città completa, viva, dinamica, capace di fare rete», spiega il sindaco Ottavio De Martinis, «abbiamo presentato l’iniziativa in Comune insieme al direttore di Confesercenti, Gianni Taucci, al presidente dell’associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore, Gianluca Di Domizio e agli assessori al Turismo e al Commercio Deborah Comardi e Paolo Di Blasio. Oggi c’è tanta voglia di tornare alla normalità e visitamontesilvano.it rappresenta un punto di forza e uno strumento volto a scegliere le varie attività presenti a #Montesilvano per creare economia. Siamo certi che in tanti, attraverso lo smartphone, cliccheranno e troveranno quello che cercano».