Alberi e verde sulle rotatorie di Montesilvano grazie all'accordo fra i privati ed il Comune

Al via una serie di interventi di riqualificazione delle rotatorie cittadine a Montesilvano, che avverranno grazie all'accordo fra il Comune ed i privati, con le aziende Verrocchio, Colormax, Fratelli Buccella e Slim che a proprie spese sistemeranno le aree impiantando anche alberi e verde. Davanti alla stazione, ad esempio, sarà piantato un albero di ulivo. Il sindaco ha spiegato che questo accordo di fatto sgrava le casse comunali da un onere importanti, dando anche maggiore attrattività estetica alle strade della città.

"Sono pervenute manifestazioni d’interesse di società private, che a spese proprie realizzeranno la gestione della manutenzione ordinaria per anni cinque delle rotatorie presenti, principalmente su quella esistente in corso Umberto, di fronte alla stazione e su quella esistente sempre in corso Umberto all’incrocio con via Vestina.

Inoltre verrà restaurata la rotatoria presente sul lungomare di via Aldo Moro, all’altezza di via Marinelli, sulla quale collocheremo una scultura già commissionata a un operatore commerciale locale. La rotatoria di via Vestina, all’altezza via Togliatti, è stata già sistemata, in maniera impeccabile, nelle settimane scorse ”.