Vende online un antico manufatto e dei manoscritti detenuti illecitamente: nei guai un commerciante di Montesilvano [FOTO]

I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale del nucleo dell'Aquila hanno denunciato un commerciante di Montesilvano che sarebbe stato sorpreso in possesso di un antico manufatto, di un libro e di alcuni manoscritti detenuti illecitamente e venduti online. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'attività del 65enne sequestrando un’anfora da trasporto di grandi dimensioni, databile attorno al III-V secolo dopo Cristo. e di probabile provenienza nord-africana,un tomo e due documenti manoscritti in latino.

Grazie alla collaborazione di esperti e archivisti e alle indagini condotte, i carabinieri hanno ricostruito con accuratezza la provenienza del libro e della documentazione sotto sequestro. In particolare, i funzionari della soprintendenza e dell’Archivio di Stato di Chieti hanno riconosciuto nel tomo un registro di corte locale di Torino di Sangro riguardante i contratti privati per compravendita di beni mobili e immobili, redatti dai giudici, contenente atti dal 1797 al 1801, con annotazioni successive fino al 1812. Appartiene al Fondo corti locali costituito da 312 pagine e conservato nell'Archivio di Stato di Chieti da cui mancavano proprio le pagine rinvenute databili agli ultimi anni del Settecento.

Per stabilire la provenienza degli altri due rari e preziosi documenti manoscritti recuperati, sono state raccolte le testimonianze del personale dell’Archivio storico diocesano della Diocesi dei Marsi. Gli esperti hanno riconosciuto i due antichi documenti manoscritti in latino risalenti rispettivamente al 1831 e al 1839. Il primo è una circolare di accompagnamento delle cedole delle Bolle della Santa Crociata, emessa dall’Arcivescovo di Napoli in favore del Vescovo dei Marsi, datata 27 agosto 1831, in cui si fa riferimento a una raccolta di offerte per il sostegno all’attività dei Francescani e dei Cristiani in Terra Santa.

Il secondo manoscritto, invece, è risultato essere un elenco di nominativi e provenienze degli alunni seminaristi del 1839 riconducibile al Seminario di Pescina, attivo fino al 1911; sulla filigrana della carta in trasparenza appare la scritta della città di Celano riconducibile alla sua antica cartiera. Il materiale, dopo le indagini condotte dall'autorità giudiziaria, è stato dissequestrato e restituito all'Archivio di Stato di Chieti e all'Archivio storico della Diocesi dei Marsi. Il manufatto è stato consegnato alla soprintendenza.

Il titolare dell’esercizio commerciale che, secondo i carabinieri, deteneva illecitamente l’anfora e i documenti archivistici è stato denunciato per il reato di ricettazione. L’attività investigativa dei Carabinieri è volta ora a ricostruire le dinamiche che hanno portato alla sottrazione dei beni dai loro luoghi di origine.