La richiesta del consigliere Manganiello di Montesilvano: "Ripristinare l'ufficio legale nel nuovo distretto sanitario"

Riattivare subito il servizio di medicina legale nel distretto sanitario di Montesilvano. Lo ha chiesto il consigliere comunale delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello che ha raccolto l'appello lanciato da Claudio Ferrante, responsabile dell’Ufficio Disabili e presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate, per ripristinare il servizio di medicina legale al Distretto Sanitario e chiede una riunione con i vertici della Asl. Per il consigliere, è inaccettabile che i cittadini possano rimanere senza un servizio sanitario così importante, proprio ora che è stato inaugurato il nuovo distretto.

"Tra le numerose certificazioni che vengono rilasciate ricordiamo quella per idoneità per patente di guida, di veicoli a motore e patente nautica, la cessione del quinto dello stipendio, l’adozione di minori, l’impedimento fisico al voto e le certificazioni per il voto assistito, la certificazioni del voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, l’esenzione per le cinture di sicurezza, l’idoneità psicofisica al lavoro, non ultima la certificazione per il rilascio del contrassegno invalidi. Solo a Montesilvano ci sono 1.200 persone con grave disabilità, che per questo motivo dovranno recarsi altrove con tutti i disagi che comportano. Moltissime persone con disabilità devono farsi accompagnare a Penne, Scafa, Popoli, Cepagatti, Città Sant’Angelo."

Manganiello sottolinea l'importanza di questo ufficio per un bacino d'utenza vastissimo considerando anche i comuni limitrofi e per questo ha chiesto una riunione d'urgenza con il direttore della medicina legale della ASL di Pescara Ildo Polidoro insieme al responsabile dell’Ufficio Disabili del Comune, per trovare una soluzione e per dare risposte a migliaia di cittadini.