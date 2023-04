Manganiello sulla riunione tecnica per il Peba a Montesilvano: "Rimuovere le barriere architettoniche per migliorare la qualità della vita"

Riunione tecnica venerdì 14 aprile in Comune a Montesilvano per l'applicazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Presenti il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello, , il dirigente tecnico Fabio Ciarallo, le dipendenti dell’ufficio disabili, il tecnico comunale Marco Brescia e il gruppo dei tecnici incaricati per la redazione del Peba composto dagli architetti Leris Fantini, Elisabetta Schiavone, Vanja Fratini e Sonia Buccione.

Sono state programmate le fasi di lavori che porteranno alla riqualificazione del lungomare, corso Umberto, via Vestina e viale Europa con la formazione dei tecnici incaricati ai sopralluoghi sul posto come ha spiegato Manganiello:

“Fin dal nostro insediamento insieme all’ufficio disabili e agli uffici tecnici comunali abbiamo predisposto tutti gli atti per eliminare le barriere architettoniche presenti sul territorio. Montesilvano è stata da sempre una città molto sensibile alle dinamiche delle persone con disabilità e il Peba non servirà soltanto all’abbattimento di gradini o alla realizzazione di scivoli, ma segnerà il passo per la trasformazione di un territorio sempre più attento all’accessibilità e a facilitare la mobilità di tutte le persone che hanno delle disabilità fisiche e cognitive”. Fantini ha aggiunto:

“Quando parliamo di Peba ci immaginavamo di abbattere gradini e una serie di ostacoli, invece, grazie anche ad una serie di leggi, il Peba non serve solo a eliminare le barriere architettoniche, ma a dialoga con degli altri piani esistenti o da redigere come il Prg e il Piano per Edilizia e va a intercettare una serie di ostacoli: da quello prodotto da una griglia dello scolo delle acque fino agli arredi urbani.

Con il Peba di Montesilvano vogliamo alzare l’asticella del benessere ambientale e della sicurezza dello spazio pubblico, questo è un concetto più alto dell’abbattimento le barriere architettoniche e per una serie di coincidenze cercheremo anche di fornire indicazioni maggiori, perché finora non sono stati concepiti interamente temi per le persone con problematiche cognitive. Nelle scuole queste dinamiche sono state individuate e tra 10 anni con il numero crescente di bambini con autismo avremo degli adulti che dovranno vivere la città in maniera più importante con degli accorgimenti che faciliteranno l’accessibilità."

L'obiettivo, conclude Fantini, è alzare la qualità della vita e la capacità di socializzare dei cittadini.