I reati contestati risalgono al mese di gennaio del 2021 quando il soggetto, che si trovava alla guida della propria automobile, era stato fermato dalla polizia di frontiera a uno dei valichi della Germania e sottoposto a perquisizione era stato trovato in possesso di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 75 grammi di hashish che in quella circostanza erano state sottoposte a sequestro. L'uomo arrestato è stato così condotto negli uffici del comando Compagnia e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Lanciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In particolare, i militari del nucleo operativo e radiomobile, dopo mirati accertamenti e incessanti ricerche condotte nel territorio ieri, mercoledì 7 dicembre, sono riusciti a rintracciare con successo l'uomo e a trarlo in arresto dopo averlo scovato all'interno di un'abitazione di Montesilvano.

Un uomo di nazionalità italiana residente a Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri della locale Compagnia che hanno eseguito un mandato di arresto euopeo. Il provvedimento che pendeva sul cittadino era stato emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria tedesca per violazioni connesse ai reati in materia di sostanze stupefacenti.

A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della locale Compagnia nella giornata di mercoledì 7 dicembre dopo aver scovato il ricercato nascosto in una casa

Mandato di arresto europeo per spaccio di droga in Germania, in manette un uomo di Montesilvano