Manca l'acqua, il sindaco di Montesilvano scrive all'Aca

Non piove da settimane. Sembra essere questa la causa principale che costringe diverse famiglie di Montesilvano a restare senza acqua per diverse ore durante il giorno. Tantissime le telefonate di protesta giunte all'Aca da parte dei cittadini esasperati che chiedono spiegazioni.

Dall'azienda consortile giungono risposte relative a rotture sulla condotta, ma la verità è l'insufficiente portata dell'acquedotto Tavo, dal momento che - come detto - non piove da diversi giorni. Pertanto i tecnici sono al lavoro per deviare la linea idrica litoranea sulla zona interessata.

Della situazione di criticità si sta interessando personalmente il sindaco Ottavio De Martinis, che si tiene costantemente aggiornato sulla situazione:

