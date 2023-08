“Mamma, vado in paese, torno subito”: un libro su Montesilvano colle

Un libro su Montesilvano colle: si intitola “Mamma, vado in paese, torno subito” e il suo autore è Ernesto Giansante, neanche a dirlo un montesilvanese doc. Il volume, edito da E-sordisco, Astro edizioni, è completamente ambientato a Montesilvano colle e racconta la realtà degli anni '80 in quel borgo, così come l'ha vissuta Giansante.

In questo antico borgo, alcuni amici di giovanissima età condividono i momenti preziosi che la vita riserva loro. Crescono insieme passando interminabili giornate in strada, mettendo insieme un bagaglio di esperienze comuni, tra gioie e piccole delusioni, vittorie e sconfitte. Un percorso che va avanti fino all’esame di maturità e agli anni '90 per poi arrivare al taglio del cordone ombelicale rispetto alla vita del borgo: per il gruppo di amici arriva infatti il momento di separare le proprie strade.

Insomma, “Mamma, vado in paese, torno subito” è "un divertente spaccato di vita che scorre da una pagina all'altra con le inflessioni dialettali montesilvanesi, che rendono il giusto merito alla cultura del territorio", come dice lo stesso autore, che presenterà il libro insieme a Lino Armellani, cultore e portavoce delle tradizioni del colle della città adriatica, giovedì 17 agosto alle ore 22, in piazza Calabresi, ovviamente a Montesilvano colle. All'incontro parteciperà una rappresentanza dell’amministrazione comunale.