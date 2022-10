"La vita di mio figlio appesa a una bolletta", la mamma del ragazzo di Montesilvano a "La vita in diretta" [VIDEO]

«Montesilvano, il caro bollette colpisce una famiglia con un ragazzo 18enne tenuto in vita solo dai macchinari. L’appello disperato della madre: “L’aumento del costo di luce e gas non mi consentirà di tenere in vita mio figlio”. Il Comune decide di compiere un gesto di solidarietà pagando le bollette della famiglia».

Così la pagina Facebook del programma di Rai 1 "La vita in diretta" presenta lo spazio dedicato al caso di Riccardo, il ragazzo di 18 anni di Montesilvano attaccato ai macchinari salvavita a causa di uno stato neurovegetativo irreversibile.

Prima è stato mandato in onda un servizio di Ercole Rocchetti che ricostruisce i passaggi chiave della vicenda con il racconto della mamma del ragazzo, Barbara.

Poi rientrati in studio il conduttore Alberto Matano si è collegato con la casa del ragazzo dove sempre l'inviato Rocchetti ha fatto parlare la donna che ha sottolineato come il caso del suo figlio è esemplare di tutte quelle famiglie che hanno casi similari. Per questo motivo ha lanciato un appello al ministero della Sanità e della Disabilità affinché venga predisposto un apposito decreto che possa bloccare l'impennata delle bollette che diventano insostenibili in casi come questo dove sia i macchinari assorbono molta energia che il riscaldamento che deve stare sui 23-24 gradi per tenere al caldo chi è costretto al letto.

Per rivedere l'intero spazio dedicato alla vicenda di Montesilvano basta cliccare il seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/10/Ragazzo-malato-la-madre-La-vita-di-mio-figlio-appesa-ad-una-bolletta---La-vita-in-diretta-12102022---047edd8a-7f73-4a17-a73d-9df90ff7b67b.html