Maltempo, l'assessore comunale Comardi: "A Montesilvano situazione sotto controllo" [VIDEO]

L'assessore comunale di Montesilvano Deborah Comardi, con un post su Facebook, aggiorna sulla situazione relativa al maltempo sul territorio comunale. Alle 19 circa, come spiega l'assessore, la situazione è sotto controllo:

"Gli uffici tecnici del comune (insieme alla protezione civile e alle ditte Ditta Leonardo Cilli e Roberto Cilli ) con a capo il Dirigente Marco Scorrano sono intervenuti prontamente ad ogni disagio risolvendo le problematiche in tempi record. Pienamente funzionanti le nuove idrovore installate al sottopassaggio della Warner."

Nel pomeriggio, però, era stato chiuso per circa un ora il tratto di lungomare nella zona dove si era tenuto il Jova Beach Party, a causa della sabbia che aveva invaso la carreggiata per il forte vento. Un problema che ormai va avanti da diverso tempo a causa della mancanza delle siepi e della vegetazione che fungeva da barriera contro la sabbia che, in caso di vento, puntualmente invade l'asse stradale provocando disagi e pericoli per gli automobilisti.