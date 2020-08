Ha un malore mentre si trova sulla battigia, soccorsa sul litorale di Montesilvano. Si tratta di una donna straniera che stamattina, intorno alle 10, è stata soccorsa nel tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari “Bagni Bruno” e “Sabbia d’Oro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito è intervenuto il bagnino in servizio Filippo Falcinelli, appartenente alla Lifeguard - Compagnia del Mare, che ha prestato alla signora la prima assistenza in attesa dei sanitari del 118. Questi ultimi hanno poi preso in consegna la bagnante con un proprio equipaggio.