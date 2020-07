Ha un malore mentre fa il bagno al mare e sviene, paura per un ragazzo a Montesilvano

Paura per un ragazzo che ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare a Montesilvano.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 17:15 nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti balneari Pallino e Onda Verde.

Il giovane, un 17enne di Torino in vacanza sulla costa adriatica, si è sentito male mentre era in acqua con un'amica non lontano dalla riva ed è svenuto.

A soccorrerlo sono stati la stessa amica e i 2 bagnini di vedetta nella zona, Davide Pandolfi e Filippo Lupinetti, brevettati Fisa, della ditta di salvataggio Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino. Riportato il ragazzo sulla battigia l'hanno messo in posizione di sicurezza e controllato. Dopo qualche secondo il ragazzo sembrava essersi ripreso e così piano piano è voluto tornare a sedersi sul suo asciugamano pensando di essersi ripreso del tutto. Per sicurezza i bagnini hanno deciso di chiamare il 118 anche se il ragazzo ripeteva di stare bene. Poco prima dell’arrivo dell’ambulanza però il ragazzo è svenuto nuovamente presentando anche delle convulsioni. Infine sono arrivati i soccorritori del 118 che dopo avergli misurato la pressione lo hanno accompagnato in ospedale.