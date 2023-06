Ha un malore in acqua a Montesilvano, 17enne salvata dal bagnino

Momenti di apprensione mercoledì 28 giugno nel mare antistante lo stabilimento "Tre palme" dove una ragazza di 17 anni ha avuto un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il bagnino Emanuele Cacioppo della Compagnia del Mare Lifeguard, avvertito anche dalle grida dei bagnanti presenti, si è precipitato prontamente verso la ragazza trasportandola a riva dove assieme un'infermiera è stata messa in sicurezza in posizione laterale avvertendo i soccorsi.

Il 118 ha poi prestato le cure necessarie e fortunatamente grazie alla prontezza degli interventi la ragazza non ha ingerito acqua. Presente sul posto anche il padre che ringrazia tutti per l'operato. Il presidente della Compagnia del Mare Lifeguard Cristian Di Santo:

"Un ringraziamento particolare va a tutti i bagnanti che ogni giorno partecipano con altruismo per la sicurezza della salvaguardia della vita umana in mare. Questi interventi anche se possono essere considerati di lieve entità fanno la differenza sul risultato finale, i malori sono attività che registriamo di frequente. Un in bocca al lupo alla ragazza per una pronta guarigione."