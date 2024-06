A Città Sant'Angelo l'ultimo saluto a Jeidy e Aurora, la mamma e la piccola travolte da un treno a Montesilvano

Il 13 giugno la notizia che le due persone travolte e decedute sotto un treno alla stazione di Montesilvano erano mamma e figlia ha sconvolto tutti tanto che il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato il lutto cittadino.

Ora ci si prepara all'ultimo saluto di Jeidy, 40 anni, e Aurora che di anni ne aveva solo 9. Fissata infatti la data dei funerali che si svolgeranno il 19 giugno alle 16 nella sala cerimonie della casa funeraria “Il Giardino della Luce” in via della Gualchiere 10 di Marina di Città Sant'Angelo. La camera ardente sarà allestita il 18 giugno dalle 8.30 alle 19.30 sempre nel Giardino della Luce.

Si tenevano mano nella mano Jeidy e Aurora, hanno raccontato i testimoni di quanto avvenuto. A dare l'annuncio dell'addio alla piccola e la sua mamma sono il marito e padre Donato, i nonni, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

Una storia che ha colpito davvero tutti e forse per questo a tutti sarà data la possibilità di partecipare anche se non fisicamente. Sarà infatti possibile seguire il funerale in diretta YouTube digitando “funerale Jeidy e Aurora”.