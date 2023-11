Lungomare di Montesilvano invaso dall'acqua, chiuso un tratto: allagate le traverse [VIDEO]

Grandi disagi a Montesilvano a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo la provincia di Pescara dalla serata di martedì 21 novembre.

Numerose le strade che si sono allagate, compreso il lungomare tanto che un tratto dello stesso è stato chiuso al traffico.

Troppa l'acqua presente lungo la carreggiata stradale per poter percorrere in sicurezza la riviera.

Impraticabili anche quasi tutte le traverse con allagamenti nei piani terra, negli scantinati e nei garage. Chiusi al traffico anche i sottopassi di viale Europa e via De Gasperi. Dal Comune fanno sapere che «è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) dalle ore 9, sono a lavoro le pompe idrovore della protezione civile nelle vie più allagate del retropineta. Inoltre si sta provvedendo alla chiusura della riviera per qualche ora per cercare di assorbire l’acqua del collettore che è talmente pieno da non consentire alle vie laterali il deflusso. Non era attesa la pioggia copiosa e il maltempo era stato segnalato di livello giallo. I tombini e le caditoie sono stati puliti nei giorni scorsi da Formula Ambiente, ci sono alcune vie nel retropineta che sono sotto il livello del mare e nonostante i lavori svolti in maniera ottimale in questi ultimi anni, vista la collocazione di certe strade l’acqua è stata talmente tanta che non si è potuto evitare l’allargamento».

Video di Valerio Simeone