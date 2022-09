Il lungomare di Montesilvano sempre più accessibile: nuovi interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Non solo spiaggia accessibile. Nell'ambito del progetto “Mare senza barriere” promosso dall'assessorato comunale alla disabilità, Montesilvano interviene ora anche sul lungomare per rendere accessibili anche i tratti di via Aldo Moro. Un ulteriore passo verso l'inclusione quello che si attua con l'atto a firma del dirigente del settore patrimonio, attività tecnologiche e protezione civile del Comune.

Individuata la ditta incaricata di eseguire i lavori nelle zone che si trovano all'altezza del mercatino ittico, il parco Le Vele e in prossimità di via Dante, come si legge nella determinazione. Lavori che interesseranno i marciapiedi e la strada di collegamento al mare, comprese le passerelle esistenti rovinatesi nel tempo. Prevista anche la realizzazione di nuove piattaforme per garantire l'accessibilità ai portatori di handicap. Una volta aperti i cantieri i lavori dovranno essere completati in dieci giorni. L'investimento complessivo è di poco più di 20mila euro e prevede dunque interventi definiti urgenti il cui scopo è quello, si legge nella determinazione dirigenziale, “di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per la pubblica incolumità”.