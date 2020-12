Luci e colori a Montesilvano, nonostante la pandemia [FOTO]

Montesilvano si illumina in vista delle feste natalizie e di fine anno. È un modo per attirare l'attenzione e invogliare i cittadini allo shopping, ma è soprattutto un dovere nei confronti dei commercianti già fortemente penalizzati e che, almeno in questo periodo, possono godere di un'atmosfera decisamente più suggestiva e gradevole.

Oltre alle luminarie, installate in diverse vie della città e anche nella zona collinare, sono due i simboli più vistosi di queste decorazioni. In piazza Trisi fa bella mostra un simpatico panda gigante, mentre nella zona alta, in piazza Calabresi, sotto al tradizionale albero vi è anche un grande pacco regalo pieno di lampadine colorate.

Il vero messaggio che l'amministrazione comunale vuole trasmettere all'intera comunità è rappresentato da un abete di quasi cinque metri che resterà piantato stabilmente in piazza Diaz e che tutti vedranno crescere negli anni a venire. Niente feste, eventi e spettacoli di ogni tipo, ma resta pur sempre vivo il vero significato del Natale.