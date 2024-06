Mamma di due gemelli muore a causa di una malattia rara, Montesilvano piange Loredana

Aveva solo 42 anni Loredana D'Onofrio, mamma di due gemelle di 8 anni, che è stata stroncata da una malattia rara che era stata scoperta solo pochi mesi fa.

Montesilvano, dopo mamma e figlia morte investite da un treno, è nuovamente in lutto per una scomparsa decisamente troppo prematura.

Loredana D'Onofrio lascia il marito Bruno D'Albenzio e le figlie Mila e Leila, ma anche la madre Rosa e il fratello Giuseppe.

Era molto conosciuta in città essendo titolare di un'agenzia immobiliare (Brimm) in via Vestina. Lunedì 17 giugno nella chiesa di Sant’Antonio a Montesilvano alle 10:30 i funerali.