Litiga con un'altra persona sul lungomare di Montesilvano ed all'arrivo dei carabinieri fugge a nuoto in mare: salvato

I carabinieri di Montesilvano sono intervenuti ieri sera sul lungomare dove una donna aveva contattato il 112 riferendo di un litigio fra due uomini davanti ad uno stabilimento. Sul posto arrivavano due pattuglie ed anche un'ambulanza del 118, in quanto una delle due persone accusava un malore e veniva soccorso e condotto in ospedale per accertamenti.

L'altro uomo, alla vista dei carabinieri, è fuggito verso la spiaggia e si è gettato in acqua nuotando verso il mare aperto. Un militare ha così chiamato il bagnino dello stabilimento e con l'imbarcazione a remi lo hanno raggiunto e riportato a riva. Entrambe le persone coinvolte sono residenti a Montesilvano e sono in corso indagini per risalire all'origine del litigio.