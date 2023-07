Lite con il buttafuori fuori da un locale di Fossacesia: giovane di Montesilvano finisce in ospedale

Una serata di divertimento in un noto locale di Fossacesia è finita nel modo peggiore per 27enne di Montesilvano. Secondo una prima sommaria ricostruzione il ragazzo era lì con la sua fidanzata e alcuni amici quando sarebbe stato invitato ad andare via dal buttafuori.

Fuori dal locale la situazione sarebbe degenerata con il giovane che sarebbe stato raggiunto da un pugno sul volto che lo avrebbe fatto cadere rovinosamente a terra. Avrebbe quindi battuto la testa. Portato all'ospedale Renzetti di Lanciano gli sarebbe stata riscontrata la frattura del naso mentre altri accertamenti saranno fatti per capire se vi siano stati traumi al capo visto l'impatto violento riscontrato al momento della caduta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 (fuori dal locale c'è anche un presidio medico fisso) che ha trasportato il giovane nel nosocomio. Da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri di Fossacesia. La fidanzata del giovane ha sporto regolare denuncia.