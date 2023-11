I circoli Lions donano materiale da cancelleria ai ragazzi ospitati nella "Casa di Cristina" e nella Casa Angsa di Montesilvano

Una giornata all'insegna della solidarietà e dell'allegria quella di venerdì 24 novembre nella "Casa di Cristina" odv ets e Casa Angsa Abruzzo di Montesilvano di Montesilvano dove alla presenza del sindaco del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, di Rosa De Fabritiis officer New Voices e della presidente della sesta circoscrizione Lions di Montesilvano Gabriella Orlando e dei presidenti e soci dei diversi club coinvolti, sono stati consegnati ai ragazzi ospitati nella struttura album da disegno, colori di tutti i tipi, pennelli, matite e tanti altri articoli di cancelleria. Un gesto concreto di vicinanza alla disabilità.

Grazie alla collaborazione dei Lions di Montesilvano con Pescara Host, Pescara Valpescara, Loreto Aprutino - Penne, Guardiagrele e Casoli Val di Sangro, Leo Club di Pescara e Chieti, Club Satellite di Francavilla al Mare e con il Club “I Marrucini”, i ragazzi ospitati all’interno della struttura, hanno ricevuto regali preziosi, validi supporti ai loro laboratori creativi all'interno delle due strutture. Francesca Crescenti, presidente della Casa di Cristina Odv e Alessandra Portinari, presidente dell’Angsa Abruzzo:

“Abbiamo accolto con grande gioia questo dono che parte dai Lions di Montesilvano. Con il materiale ricevuto possiamo alimentare la creatività dei nostri ragazzi che si dedicheranno ad ulteriori creazioni artistiche, proprio come quelle che recentemente abbiamo raccolto in una Mostra dal titolo “Le vie dell’Abruzzo sono infinite”, esposta lo scorso ottobre al Pala Dean Martin.

Nelle attività quotidiane cerchiamo di dare forma e sostanza ai sogni dei nostri ragazzi, per favorire ogni forma di inclusione e d’integrazione nella società. Insieme, vogliamo costruire un futuro più luminoso per i giovani con disabilità, consentendo loro di realizzare il proprio potenziale per inserirli nella società attraverso laboratori e progetti di inclusione lavorativa che promuovano i loro talenti. A nome nostro e di tutti i ragazzi, grazie di cuore per il bellissimo gesto”.