Nel liceo D'Ascanio di Montesilvano un incontro dedicato al Giorno del ricordo

Due iniziative del Comune di Montesilvano in occasione del Giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe. Martedì 6 febbraio alle 11 si terrà nell'aula magna del liceo d'Ascanio di Montesilvano l'incontro “Giorno del ricordo – Per non dimenticare la storia degli italiani di Istria e Dalmazia”.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha organizzato l'incontro per un momento di approfondimento e riflessione su quei tragici eventi dedicato agli studenti del Liceo D’Ascanio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e della dirigente scolastica Filomena Mammarella verrà proiettato il cortometraggio “Altrove, Viaggi di un’anima”, che racconta in maniera emotivamente coinvolgente, tramite testimonianze, il dramma umano e sociale degli esuli. A seguire ci saranno gli interventi di Carlo Cetteo Cipriani, della Società Dalmata di Storia Patria e di Donatella Bracali, presidente regionale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che avranno anche modo di rispondere alle domande e agli interventi degli studenti.

Sabato 10 febbraio alle ore 9,00, in occasione del Giorno del ricordo, il sindaco Ottavio De Martinis deporrà una corona al monumento nel Parco Guy Moll.