Si conclude con una lezione in spiaggia il progetto "Montesilvano per l'ambiente 2023" per gli alunni della direzione didattica

Si è concluso martedì 9 maggio il progetto dedicato all'educazione ambientale scolastica "Montesilvano per l'ambiente 2023" promosso dal Comune assieme alle associazioni Amare Montesilvano e Nuovo Saline. L'ultimo appuntamento si è tenuto in spiaggia, con le classi primarie I A e I B della direzione didattica di Montesilvano diretta Mauro Scorrano. In spiaggia, i rappresentanti delle due associazioni hanno proseguito le lezioni riguardanti l'ecosistema marino, mostrando anche dei reperti faunistici. Nelle scorse settimane, sempre per lo stesso progetto gli studenti dell'istituto Troiano Delfico si erano recati nel Sakura Lake di Montesilvano per una lezione sull'ecosistema lacustre, ammirando anche in diretta le immagini del robot subacqueo immerso nelle acque del lago. I bambini che hanno preso parte all'ultima lezione in spiaggia sono:

