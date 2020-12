A Montesilvano una lezione a distanza per le "sentinelle della civiltà" nella giornata internazionale della disabilità

Quest'anno niente percorso empatico. La prevenzione da Covid non lo consente, ma ciò non frena le intenzioni portate avanti dall'ufficio disabili del Comune di Montesilvano che anche quest'anno dedica il progetto "Sentinelle della civiltà" alla giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre.

Questo esperimento di inclusione sociale vede partecipi gli studenti delle classi terze dell'Istituto Troiano Delfico che nelle passate edizioni hanno affrontato l'esperienza di un percorso sensoriale in condizioni particolari. Stavolta niente passeggiata in carrozzina o con le bende agli occhi, ma una lezione digitale tenuta a distanza dalle professoresse Rosanna Feliciani e Matilde Preziosi, con la partecipazione di Claudio Ferrante che si occuperà di educazione civica, dando testimonianza diretta del suo stato di disabilità permanente e che ha commentato:

"La diversità è una ricchezza culturale. I ragazzi protagonisti di questo progetto capiranno che avere un compagno con disabilità in classe o nella scuola significa “arricchirsi” proprio perché ciascuna persona ha qualcosa di eccezionale, di unico. Il progetto farà riflettere gli alunni su alcune tematiche quali: disabilità, empatia, barriere culturali e architettoniche, diritti umani, impegno civico e felicità, quest'ultima intesa come scelta di vedere la bellezza nelle piccole cose, come quelle che avevamo e che il coronavirus ci ha momentaneamente sottratto. Mi riferisco agli abbracci, le passeggiate e la nostra stessa libertà"