Una lezione sul consiglio comunale per gli alunni della scuola Di Blasio di Montesilvano

Una lezione speciale sul funzionamento del consiglio comunale per gli alunni delle classi quarte della scuola prima Di Blasio di Montesilvano. A tenerla, il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis che, su invito di alcune insegnanti, ha incontrato i bambini per per illustrare il funzionamento del consiglio comunale, come vengono eletti i consiglieri e il loro compito all’interno dell’assise comunale.

De Vincentiis ha dichiarato:

"È stata una mattinata molto interessante che ha permesso di avvicinare gli alunni della Di Blasio al governo della città. I bambini delle classi 4e e 4d erano già preparati grazie al lavoro minuzioso svolto in classe dalle docenti. È stato importante anche per la vita del nostro consiglio comunale entrare in un luogo come quello della scuola, per incontrare le generazioni future e ascoltare le loro opinioni, confrontarsi con le loro idee e discutere liberamente nel rispetto delle regole. I ragazzi con questi incontri educativi hanno la possibilità concreta di partecipare e di intervenire nella vita politica e amministrativa della nostra comunità e noi abbiamo il dovere di ascoltare le loro istanze.

È stata una iniziativa vincente che contiamo di ripetere in modo di comunicare in maniera diretta con i ragazzi. Le problematiche del mondo della scuola sono al centro della nostra attività amministrativa e lo abbiamo dimostrato nei numerosi interventi svolti per risolvere i problemi strutturali di alcuni edifici scolastici e con la realizzazione di otto nuove strutture, al fine di garantire a bambini e personale scolastico una permanenza in sicurezza all’interno delle aule”."