Elezioni comunali, a Montesilvano la Lega rientra nei ranghi. Il segretario D'Eramo: "Fatta chiarezza"

«Fatta chiarezza, a Montesilvano la Lega correrà in coalizione. Era necessario ristabilire un principio di correttezza, ovvero precisare che il candidato sindaco uscente non fosse attribuito quale espressione della Lega. Reso chiaro questo non esiste alcun problema con la coalizione».

A dirlo è Luigi D'Eramo, segretario regionale della Lega Abruzzo.

Dunque dopo le discussioni delle settimane passate il centrodestra ritrova la giusta compattezza e si presenterà unito nel sostegno al sindaco uscente Ottavio De Martinis.

«Abbiamo sempre lavorato per l’unità del centrodestra e con senso di responsabilità nei confronti dei cittadini di Montesilvano, due valori per noi fondamentali», continua D’Eramo, «la lista della Lega è pronta, e può contare su candidati forti e solidi».