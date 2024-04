Evangelista (Lega) sul candidato sindaco a Montesilvano: "Se non saremo ascoltati pronti a correre da soli"

Nuovo intervento della Lega in merito al candidato sindaco da presentare per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Montesilvano l'8 e 9 giugno. Da giorni il dibattito è acceso all'interno dell'attuale maggioranza comunale con la Lega che ha presentato il suo nome, ovvero Anthony Aliano, ma Fratelli d'Italia punta invece alla ricandidatura di Ottavio De Martinis, l'attuale primo cittadino. Ora, il Carroccio con il segretario provinciale Emanuele Evangelista ha dichiarato:

“La Lega lavora per l’unità della coalizione e per il miglior programma possibile per Montesilvano. Sono fiducioso che i nostri alleati condivideranno le nostre riflessioni assicurando la compattezza del centrodestra e che daranno il loro sostegno alla candidatura di Anthony Aliano. La Lega lavorerà fino all’ultimo minuto utile per compattare la coalizione. Ma allo stesso tempo, se le nostre legittime richieste non dovessero essere prese in considerazione, siamo pronti a correre da soli nel segno della coerenza, per il bene della città e per la credibilità dei partiti”