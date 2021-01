Ripartono a Montesilvano i lavori per la riqualificazione di asfalti e reti fognarie

Riprendono a Montesilvano i lavori di riqualificazione degli asfalti cittadini e gli interventi sulle reti fognarie.

Il sindaco Ottavio De Martinis ieri mattina, lunedì 4 gennaio, ha eseguito un sopralluogo in via Corelli con il tecnico comunale e con il personale della ditta incaricata.

Il primo cittadino fa il punto sui cantieri che riaprono in città.

«Ripartiamo da dove abbiamo lasciato lo scorso anno», dice De Martinis, «si procederà alla realizzazione della linea delle acque bianche e al rifacimento del manto stradale. Il piano di riqualificazione urbana, messo in campo dalla mia amministrazione, continuerà quindi nelle prossime settimane e interesserà altre importanti arterie cittadine quali viale Abruzzo, via Sele, via Isonzo, strada comunale Collevento, via Nilo e via Adda. Riprenderà invece, dal prossimo lunedì, l'intervento alla rete fognaria in via Lazio, fermo a causa di un imprevisto. Dopo la sistemazione dell'area accanto al sottopasso di via Aldo Moro, sarà invece il turno del marciapiede antistante Largo Venezuela, oggi fortemente danneggiato e non adeguato all'alto pregio turistico dell'area. Certi che i cittadini sapranno apprezzare le azioni messe in campo, cogliendo anche le grandi difficoltà incontrate a causa del periodo che stiamo vivendo, continueremo incessantemente a operare per regalare alla nostra città decoro e attrattività».